CroSport - Ostigard non si ferma: il norvegese si allena anche nel giorno di riposo, vuole stupire Spalletti

Notizie Napoli calcio. Leo Ostigard, ultimo arrivato in casa Napoli, ha fatto in tempo ad assaggiare solamente il ritiro di Dimaro con i nuovi compagni.

Napoli, Ostigard vuole convincere Spalletti

Il centrale norvegese ex Brighton ha un po' di terreno da recuperare e per questo motivo non si è preso nemmeno un giorno di riposo (tra quelli concessi da Spalletti), pur di arrivare tirato a lucido nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport: