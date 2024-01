Ostigard ha convinto Mazzarri e De Laurentiis in due partite: ecco il motivo che ha fatto saltare Perez

Napoli - Il Napoli si affida ai suoi uomini per il resto della stagione con la speranza di ottenere qualcosa di importante come la qualificazione in Champions League. Eppure dal mercato sono arrivate diverse mosse, quella saltata riguarda il difensore centrale tanto richiesto che alla fine non è stato chiuso. Prima Dragusin e poi Perez non hanno trovato l'accordo totale. Il Mattino svela il reale motivo:

Ostigard ha sfruttato al meglio le chance che gli si sono presentate in Supercoppa ed in campionato, facendo riflettere lo stesso Mazzarri sul suo valore. De Laurentiis insomma ha pensato che probabilmente il rinforzo in difesa ce l'aveva in casa ed il problema della lista over ha contribuito ad alimentare le riflessioni. Già, perché il Napoli per prendere Perez (così come qualsiasi altro giocatore over 22) avrebbe dovuto liberare un posto nella lista dei 17 giocatori che hanno più di 22 anni.