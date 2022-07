Ostigard a Dimaro, possibili due allenamenti con i nuovi compagni: la situazione

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al nuovo acquisto del Napoli Leo Ostigard che sta per essere ufficializzato:

"Da oggi Spalletti dovrebbe avere a disposizione un rinforzo in più. È infatti in arrivo a Dimaro il difensore Leo Ostigard, 22 anni, appena acquistato dal Brighton per 5 milioni più bonus. Il giocatore norvegese ha superato le visite mediche e all’ora di pranzo di ieri si è messo in viaggio da Roma per raggiungere i suoi nuovi compagni. C’è qualche ultimo intoppo da risolvere con i suoi avvocati. Poi l’ufficialità. Il neo azzurro dovrebbe fare in tempo a prendere parte alle ultime due sedute di allenamento in Val di Sole, che lo aiuteranno a rompere il ghiaccio in vista della seconda fase della preparazione, che inizierà nel prossimo fine settimana a Castel di Sangro".