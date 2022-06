Ospina-Napoli, Il Mattino annuncia: capitolo chiuso! Nessun incontro in programma per il rinnovo, il retroscena

Notizie Napoli calcio. Tra i dubbi maggiori di Spalletti per la prossima stagione c'è quello relativo ai portieri: il tecnico ha chiesto la conferma di Ospina che è in scadenza e corteggiato dal Real Madrid.

Del rinnovo di Ospina con il Napoli ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha annunciato come la trattativa, ad oggi, sia destinata a naufragare:

Non cambia la linea per Ospina: non ci sono appuntamenti in calendario, nessuna voglia di incontrarsi con il colombiano che una volta tornato in Patria non ha dato alcun segnale. Il contratto va in scadenza il 30 giugno e il portiere è pronto per una nuova avventura, probabilmente in Spagna. Di sicuro, il Napoli ha fatto poco per convincerlo a restare: anche perché Ospina ha fatto trapelata di volere quasi l'ingaggio raddoppiato per continuare a difendere la porta degli azzurri. L'impressione è che il capitolo Ospina sia chiuso.