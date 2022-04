Rinnovo Ospina, dietrofront Napoli? Valutazioni in corso: le ultime

Notizie Napoli calcio. Ospina resta a Napoli? Qualche settimana fa sembrava impossibile, ma adesso lo scenario potrebbe cambiare. E' quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino, che ha analizzato il momento del portiere colombiano.

Ospina è in scadenza a giugno con il Napoli, ma il discorso del rinnovo potrebbe riservare qualche sorpresa:

In ogni caso c'è tempo per le scelte, ma anche Ospina aspetta. Perché va in scadenza e il Napoli non pensa più a lui. O meglio: non ci pensava più. Ma se va via Meret, si può azzardare che la partenza del colombiano? Non una situazione semplice.