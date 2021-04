Ospina ko, stop di almeno tre settimane! Repubblica: è un danno molto grave sotto più punti di vista

Ultime notizie Napoli - In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Ne parla Repubblica.

"Il Napoli perde per l’ennesima volta a causa di un infortunio David Ospina, che era appena rientrato nella trasferta di Genova dopo il precedente stop per una contusione alla mano e s’è fatto male di nuovo nel corso della partita di domenica scorsa contro la Sampdoria. La perdita del portiere colombiano, che rischia uno stop di almeno tre settimane, rappresenta per gli azzurri un danno molto grave sotto più punti di vista: perché priva di nuovo la squadra di uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza e rende più vulnerabile il reparto arretrato"