Ospina ko, i tempi di recupero: nella più pessimistica delle previsioni sarà a disposizione per Spezia-Napoli del 9 maggio

Ultime notizie Napoli - In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, il portiere del Napoli David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Lo staff sanitario punta al recupero completo in tre settimane e in questo caso potrebbe farcela per Napoli-Cagliari del 2 maggio. Nella più pessimistica delle previsioni sarà invece a disposizione per Spezia-Napoli del 9 maggio. Salterà dalle tre alle quattro partite. Ospina aveva avvertito il fastidio dopo un contatto di gioco con un avversario: soccorso dai sanitari, non aveva voluto lasciare il campo”