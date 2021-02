Ospina ko, CorSport: risentimento all'adduttore, oggi gli approfondimenti a Castel Volturno. Europa League in dubbio

Ultime notizie Napoli - Il portiere David Ospina, che si è infortunato durante il riscaldamento di Napoli-Juventus, ha riportato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Ne parla il Corriere dello Sport.

"La conta resta desolatamente lunga, quasi quasi si farebbe prima ad elencare gli arruolabili per Granada. Poiché ai sei già relegati in infermeria, si sono aggiunti (appunto) il portiere e il Chucky. E farebbero dunque otto, con la prospettiva quasi del tutto azzerata di recuperarne qualcuno (magari si riuscisse…) per un’andata che potrebbe già significare tanto in ottica europea. Per Ospina e Lozano si cominceranno a fare le valutazioni del caso partendo (in giornata odierna) da specifici approfondimenti"