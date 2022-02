Tuttosport su Osimhen: freme dal desiderio di tornare titolare, vuole giocare e segnare

«It is good!», l’esclamazione di Victor Osimhen è genuina, mentre gira tra le mani la nuova maschera che indosserà fin dalla gara di domani a Venezia. «E’ buona», lo dice approvando il lavoro effettuato dell’Ortopedia Ruggiero con un modello high tech, sempre in carbonio, ma più leggera, creata su misura e gli consentirà di avere una migliore visuale.

Ultime notizie Napoli

Osimhen scalpita

Come racconta Tuttosport, il bomber scalpita, freme dal desiderio di tornare titolare, scendere in campo dal 1’ come non gli succedeva dalla sfida contro l’Inter del 21 novembre. Vuole giocare e segnare pure, anche perchè il gol in campionato gli manca da Napoli-Torino del 17 ottobre, 112 giorni fa. Complessivamente ne ha realizzati 5 in 13 presenze, uno ogni 179’.