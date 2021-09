Osimhen, tutto casa e allenamenti: ha trovato in Ospina il suo riferimento, ma spunta quella telefonata di Mertens...

Napoli Calcio - Dalla Nigeria ha attraversato l'Africa, poi l'Europa ed in fine è arrivato a Napoli, una città di mare: finalmente. Le giornate di Osimhen oscillano tra gli allenamenti a Castel Volturno e le videochiamate con la Nigeria.

Come riporta Il Mattino:

"Da quando è arrivato, ha visitato poco la città. Perché è un ragazzo giovane, ma riservato. Non gli piacciono i riflettori, tranne quelli degli stadi di calcio. Praticamente impossibile vederlo in giro per bar, locali e ristoranti. La sua vita è fatta di allenamenti, pochi amici napoletani e tanto calcio: giocato e in tv. Nel Napoli ha individuato in David Ospina il suo punto di riferimento: una mix tra fratello maggiore e padre. Koulibaly è un amico fidato con il quale condivide anche il grande amore per la terra africana. E poi, ovviamente, c'è Mertens: impossibile che non fosse così. Dries lo ha chiamato prima di tutti, prima ancora che arrivasse la firma sul contratto del Napoli. Victor non poteva credere alle sue orecchie. Pensava che quello dall'altra parte del telefono fosse un amico per uno scherzo. Spalletti è il professore severo ma attento, che ha capito le enormi potenzialità dell'alunno e a tutti i costi vuole tirarle fuori; Osimhen, invece, è lì che un po' ascolta, un po' impara e un po' inevitabilmente sbaglia".