Osimhen tornerà a Napoli prima della Coppa D'Africa? Ecco cosa trapela dalla SSC Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda Victor Osimhen. Il nuovo controllo a Napoli è stato fissato per lunedì, aspettando sempre che l'attaccante si negativizzi dal Covid.

"Il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione, probabilmente entro lunedì, altrimenti il club azzurro dovrà chiedere l’autorizzazione alla federazione nigeriana perché dal 3 gennaio il calciatore uscirà dalla disponibilità del club di appartenenza per passare a quella della selezione nazionale. Ma tornerà Victor a Napoli prima di iniziare l’avventura della Coppa d’Africa? All’interno del club azzurro si dichiarano fiduciosi e confidano anche nella collaborazione dello staff sanitario nigeriano, certi che non metteranno a repentaglio la salute del calciatore e che non lo rischieranno prima che siano trascorsi minimo 60 giorni dal giorno dell’intervento chirurgico per la formazione del callo osseo nella zona fratturata dello zigomo sinistro".