Osimhen torna a Napoli: è l'asso nella manica per tentare in extremis la risalita in classifica

Napoli - Il Napoli con Mazzarri non ha trovato risultati con continuità in questi ultimi mesi, ma ha ritrovato la condizione fisica che continua a migliorare giorno dopo giorno e ora sta tornando anche Osimhen. Il ritorno dell'attaccante nigeriano è l’asso nella manica per tentare in extremis la difficile risalita in classifica.

Napoli: Mazzarri si affida a Osimhen

La speranza è l’ultima a morire e per uscire dalla crisi il Napoli ha un bisogno disperato del bomber nigeriano che non gioca da tanto tempo con la maglia azzurra. E' assente dal 23 dicembre per la Coppa d’Africa. Senza Osimhen gli azzurri sono precipitati fuori dalla zona Europa e hanno smarrito la strada del gol soprattutto in trasferta: 5 sfide di fila di astinenza, pagata a caro prezzo anche a San Siro.