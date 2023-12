Osimhen scalpita e mette l'Inter nel mirino: c'è un tabù che vuole sfatare a tutti i costi

Notizie calcio. Ben 56 giorni dopo ecco Victor Osimhen: il centravanti nigeriano è pronto ed in Napoli-Inter tornerà a prendersi la maglia da titolare. Quasi due mesi di assenza, con le apparizioni a Bergamo e Madrid a fare da apripista per il tanto atteso ritorno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Osimhen appare carico e voglioso di sfidare l'Inter e soprattutto il "rivale" Lautaro Martinez che al momento è sul trono dei capocannonieri. Il centravanti azzurro, domenica al Maradona, vuole sfatare un tabù che lo tormenta:

Victor sembra quasi finito dentro un sortilegio, una ragnatela, un tabù. Una trama troppo complicata alla luce delle percentuali scritte da quando è in Italia, che però può essere sintetizzata così: Osimhen non ha mai segnato all’Inter. E di per sé non sarebbe nulla di chissà quanto sbalorditivo, considerando che ci ha giocato contro 5 volte, anzi quattro e mezzo perché nel 2021 a San Siro uscì al 55’ con zigomo e orbita spappolati, ma il fatto è che si tratta dell’unica grande del campionato mai colpita nonché di una delle tre squadre italiane contro cui non è riuscito a far gol tra quelle incontrate dal 2020: per la precisione Inter, Benevento e Parma.