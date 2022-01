Osimhen titolare col Venezia e in panchina a Bologna, Spalletti presente all'ultimo controllo: colloquio tra il mister e l'attaccante

Victor Osimhen nella mattina ieri ha svolto, come da programma, il controllo con il Professor Tartaro e il Dottor Santagata alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Raffaele Canonico. Il calciatore sta rispettando i tempi di recupero come previsto dallo staff medico e nei prossimi giorni riprenderà gradualmente il lavoro in gruppo con il supporto di una maschera specifica. Victor sarà valutato quotidianamente. Ne parla Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

Osimhen vuole tornare in campo