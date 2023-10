Gazzetta - Osimhen sempre decisivo da quando è a Napoli: numeri da urlo lo confermano

Notizie calcio. In attesa di capire l'entità dell'infortunio rimediato da Osimhen in Nazionale, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i numeri del nigeriano da quando è arrivato a Napoli:

Victor Osimhen è arrivato al Napoli nell’estate del 2020 e da allora ha segnato ben 65 gol in 111 gare giocate con la maglia azzurra. Sono 56 i centri nel campionato di Serie A in 91 gare (capocannoniere dell’ultimo torneo con 26 gol); poi 5 centri in 8 sfide di Champions League; 4 in 8 partite di Europa League. Le altre 4 presenze in Coppa Italia.