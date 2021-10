Osimhen sta alimentando la fantasia dei tifosi! Gazzetta: il gioco di Spalletti esalta tutti, una statistica lo conferma

Ultime notizie Napoli. Il gioco dell'allenatore Luciano Spalletti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tende ad esaltare l’intero collettivo del Napoli.

"Per quanto riguarda i gol all’attivo (19), il Napoli è secondo soltanto all’Inter a quota 23 reti. La coralità del gioco napoletano, invece, è rappresentato bene dal numero di giocatori che sono andati in gol in questa prima fase del campionato (10) e che sono rappresentativi di tutti e tre i reparti. Osimhen è la punta di diamante, il giocatore della speranza, che con le sue prodezze sta alimentando la fantasia dei tifosi"