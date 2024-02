Osimhen non convocato per Cagliari-Napoli? Cosa trapela da Castel Volturno sulle condizioni di Victor

Ultimissime Napoli Calcio - L'attacco influenzale che ha colpito Victor Osimhen subito dopo Napoli-Barcellona tiene in ansia un po' tutti. Francesco Calzona ha parlato con lo staff medico nella giornata di ieri per capire quali siano i margini per recuperare l'attaccante nigeriano ritornato al gol proprio nel match di Champions League giocato mercoledì scorso allo stadio Maradona.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Victor Osimhen in vista della gara di domani pomeriggio contro il Cagliari:

"Il venerdì è un giorno suggestivo, talvolta suggerisce le scelte di formazione, in genere aiuta a guardarsi dentro, a capire: Francesco Calzona ha parlato con i medici, poi ha dato una sbirciatina al campo ed infine ha intuito che il provino per domani è rinviato ad oggi, in quella che in gergo si chiama rifinitura, perché Osi non va rischiato per un allenamento importante ma non decisivo.

Un pochino di palestra, due sorrisi - in ottimismo - da spargere sulla compagnia e la percezione che, in fin dei conti, è giusto attendere ma senza fasciarsi la testa: lieve alterazione, si dice così, che dovrebbe rientrare in fretta, evitando di ritrovarsi travolti dal pessimismo cosmico che negli ultimi nove mesi non è quasi mai mancato e che ancora si avverte tra le pieghe dell'amarezza. Osi è pronto per esserci e lottare assieme al Napoli, dopo averne saltate tante, anche troppe".