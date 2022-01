Tuttosport - Napoli: Osimhen torna, Spalletti lo lancia in campo

Ultimissime sul Napoli calcio e il rientro in campo di Victor Osimhen che è pronto a rimettersi in gioco dopo il grave infortunio di novembre. Il calciatore sarà convocato e provato in campo da Spalletti.

Arrivano aggiornamenti da Tuttosport con le ultime sul rientro in campo di Osimhen con il Napoli:

La notizia più bella per il Napoli è quella pubblicata ieri sul sito ufficiale del club: « Osimhen ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta in gruppo». Victor is back e ha svolto tutto il lavoro in campo con gli altri compagni di squadra, quindi diventa molto probabile che Osimhen possa essere convocato già per il posticipo di lunedì sera a Bologna. Dipenderà soltanto da lui, dalle sicurezze che riuscirà ad avere tornando a giocare una partita di calcio dopo lo scontro con Skriniar dello scorso 21 novembre. Il chirurgo Tartaro e il medico sociale Canonico gli hanno dato l’ok e Spalletti lo inserirà nella lista dei convocati per Bologna, ma sarebbe prematuro schierarlo al Dall’Ara dal primo minuto. Al massimo Osimhen potrà essere inserito nell’ultimo quarto d’ora del match, anche per dargli la possibilità di sperimentare la nuova condizione di giocare con una maschera sul volto.