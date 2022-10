Recupero Osimhen, Repubblica annuncia: il nigeriano è guarito, sarà disponibile contro l'Ajax!

Notizie Napoli calcio. Il Napoli sembra sempre di più una macchina praticamente perfetta. Miglior attacco della Serie A e di questo inizio di Champions League, gli azzurri hanno dovuto fare a meno anche dell'infortunato Victor Osimhen.

Recupero Osimhen, le ultime

Proprio lo stesso Osimhen scalpita per tornare in campo ed in tal senso arrivano buone notizie in vista della gara contro l'Ajax di mercoledì. Ecco quanto riportato da Repubblica: