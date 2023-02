Osimhen re dei bomber: vuole battere ogni record, le statistiche

Napoli - Numeri impressionanti quest'anno di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. L'attaccante nigeriano vola al secondo posto nella classifica della Scarpa d'Oro dietro soltanto ad Haaland.

Napoli: statistiche Osimhen

In settimana i complimenti di Drogba sui social che hanno fatto fare i salti di gioia a Osimhen che continua a segnare senza fermarsi. In campionato ha fatto gol per 8 partite consecutive, un record dall'era dei tre punti nella storia della Serie A. E' il più giovane dietro soltanto a Roberto Muzzi. Sono 19 gol in campionato in 20 partite, 21 in stagione in 25 presenze con 4 assist. Numeri impressionati per un bomber che ha sempre più fame di gol e di record.