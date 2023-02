Osimhen punta i 20 gol stagionali e non solo, pronto un ricco bonus per lui: le cifre

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen è l'uomo copertina della squadra di Spalletti: il centravanti nigeriano sta trascinando gli azzurri a suon di gol e giocate da applausi, finendo inevitabilmente sui taccuini di mezza Europa (ma ora non ci pensa).

Bonus gol-Osimhen, le cifre

Numeri da capogiro per Osimhen, che ha deciso di voler battere tutti i suoi record napoletani nella scalata allo Scudetto. L'edizione odierna di Repubblica, inoltre, svela che per il nigeriano sono pronti anche dei bonus dal punto di vista realizzativo: sono infatti già 15 ( Coppe comprese) le reti messe a segno dal centravanti nigeriano, che ha nel suo contratto una serie di ricchi bonus legati proprio alla sua percentuale realizzativa. Il primo scatterà a quota 20: 135 mila e 150 euro. Ma non solo, perchè Osimhen si è messo in testa di raggiungere anche quelli successivi: per i 25 e per i 30 centri entro inizio giugno.