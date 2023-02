Osimhen prima e dopo, ora dialoga, gestisce ed è lucido: "Merito di Spalletti"

Ultime notizie. Il Corriere della Sera oggi in edicole tesse le lodi di Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che è già a quota 14 gol in campionato quest'anno. Il Corriere si sofferma soprattutto sul colpo di testa, una delle qualità più evidenti del nigeriano, che ha già segnato 12 gol di testa in 52 partite con la maglia del Napoli.

È però un Osimhen diverso quello che vediamo quest'anno, "dialoga, gestisce palla, è lucido nelle scelte", scrive il Corriere, affibbianone i meriti a Luciano Spalletti. Certo, "si arrabbia se dalla sua invidiabile postazione in area non riceve la palla giusta. Pretende, ma è soprattutto pronto a dare".

Nonostante ciò, per adesso Spalletti non si prende meriti. Eppure, secondo il Corriere, è evidente che esiste un Osimhen prima e dopo la trasformazione operata dall'allenatore azzurro.