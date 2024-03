"Partita anonima: non pervenuto". Osimhen fantasma contro il Barcellona: le pagelle

Napoli - Victor Osimhen è stato tra i peggiori in campo nella gara di ieri contro il Barcellona. L'attaccante non si è mai visto in area di rigore. Si è mosso davvero poco e male collezionando tanti fuorigioco. L'unico lampo nel secondo tempo quando Cubarsì commette fallo di rigore ai suoi danni che l'arbitro non fischia in maniera quasi inspiegabile.

Barcellona Napoli 3 1, le pagelle di Osimhen