Repubblica - Osimhen nel momento migliore della carriera: con la Juventus ha un obiettivo

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen sta trascinando il Napoli a suon di gol in questa stagione: l'attuale capocannoniere della Serie A non ha intenzione di fermarsi ed ora ha messo nel mirino la Juventus nel big match di domani al Maradona.

Di Osimhen ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, svelando lo stato d'animo del nigeriano in vista della sfida Scudetto:

L’uomo mascherato è pronto, con il morale alle stelle per il gol appena segnato contro la Samp e per la leadership rafforzata nella classifica dei cannonieri: unico attaccante della Serie A già arrivato in doppia cifra ( 10 reti all’attivo) prima della fine del girone d’andata, dopo appena 18 giornate di campionato. La madre di tutte le partite arriva nel momento migliore della carriera per Victor Osimhen, che adesso non vede l’ora di lanciarsi all’assalto della Juventus nella super sfida di domani sera allo stadio Maradona. Il numero 9 azzurro sarà al centro del reparto offensivo di Luciano Spalletti nella notte di Fuorigrotta e proverà a scardinare la difesa bunker dei bianconeri.