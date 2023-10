Osimhen non si aspettava la panchina, spunta il gesto inequivocabile nel prepartita

L'edizione in edicola oggi di Repubblica il punto della situazione su quanto accaduto ieri pomeriggio a Lecce con la vittoria per 4-0 del Napoli contro la squadra salentina:

"I tre punti pesano molto per la classifica: i campioni d’Italia, per ora terzi, sono ritornati. Eppure il pomeriggio del Napoli allo stadio era iniziato con un colpo di scena: l’inattesa rinuncia di Garcia a Osimhen, escluso dalla formazione titolare. Il tecnico francese ha optato per il turn over sotto gli occhi di De Laurentiis — con cui alla vigilia aveva cenato in ritiro — e insieme a Mario Rui e Politano ha dato un po’ di riposo al bomber, che non se l’aspettava e nel prepartita è rimasto in disparte, saltando il riscaldamento ed entrando in campo con qualche minuto di anticipo rispetto ai compagni".