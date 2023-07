Osimhen-Napoli: concreta la possibilità di rinnovo fino al 2027, giorni caldi in vista di Dimaro

Futuro Osimhen, il Napoli è pronto a rinnovare il contratto del nigeriano fino al 2027. Aurelio De Laurentiis cerca l'intesa per prolungare con l'attaccante per i prossimi anni e allontanare le voci di calciomercato.

Rinnovo Osimhen Napoli: la situazione

Napoli - Come raccontato da Il Mattino resta concreta la possibilità di rinnovo con il Napoli per Victor Osimhen. L'intenzione del club è quella di raggiungere un accordo di altri due anni rispetto l'attuale scadenza (2025) e farlo firmare fino al 2027. De Laurentiis intende prolungare l'intesa con Osimhen e saranno ancora giorni caldi i prossimi, quindi, in attesa poi della ripresa della stagione del Napoli.