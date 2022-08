Il Mattino - Ecco perché Osimhen rischia di mandare per l'aria tutti i programmi della stagione

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Capitolo Simeone: la proposta è stata fatta e accettata a luglio: 15,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il Verona ha aperto il lucchetto del Cholito in direzione-Napoli. L’attaccante di riserva è un’altra priorità, perché Osimhen con i suoi alti e bassi rischia di mandare per l’aria tutti i programmi della stagione. E senza Mertens, con Petagna in partenza e i giovani come Gaetano che alla fine andranno via in prestito, serve come il pane, il bomber che possa dare il cambio al nigeriano. Per caratteristiche, il Cholito sembra davvero l’alter-ego di Osimehn, motivo per cui la scelta è caduta su di lui".