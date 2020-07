Osimhen-Napoli, operazione ai dettagli. Cdm: la svolta è arrivata ieri, nel week end potrebbe arrivare la fumata bianca

Ultime calcio Napoli - Tre mesi sulle tracce di Osimhen non sono pochi. La beffa se fosse saltata sarebbe doppia. Ma così non sarà: l’operazione è ai dettagli, la settimana prossima si chiuderà con il nuovo agente del giocatore, William D’Avila.

Osimhen

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La svolta c’è stata proprio ieri, restano da definire i dettagli sul compenso al giocatore e nel week end, al più la prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca. Con il Lille l’accordo è già definito, peraltro al club francese non sono mai arrivate le offerte dalla Premier. Osimhen era l’obiettivo principale, questo finale di stagione ha certificato quanto sia importante un giocatore con le sue caratteristiche per il prossimo futuro. Adesso c’è la prospettiva della sfida di Champions con il Barcellona e il Napoli dovrà ritrovare accelerazione, intensità e soprattutto gol. Dovrà finalizzare e capitalizzare il giro palla che per le qualità tecniche che ha fa molto bene".