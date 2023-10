Osimhen-Napoli: clima disteso, ha apprezzato un gesto di ADL

Napoli - Al momento tra il Napoli e Osimhen ancora non è ricominciata la trattativa per il rinnovo di contratto. Perché l'attaccante nigeriano non ha preso bene diverse scelte che ha preso il club tra dichiarazioni e situazioni social che hanno solo creato attrito ancor di più tra le parti.

Osimhen Napoli: gesto di De Laurentiis apprezzato

Come ha rivelato l'edizione odierna de Il Mattino, l'intesa con De Laurentiis prevede ancora altri giorni in Nigeria per Osimhen. Una scelta da parte del patron azzurro che è stata molto apprezzata dal bomber nigeriano che ha usato lo stesso trattamento anche per Juan Jesus autorizzandolo a trascorrere qualche giorno lontano dal centro tecnico.

Segnale di grande distensione da parte di De Laurentiis dopo alcune situazioni che si erano venuti a creare tra Osimhen e la società che hanno portato ad un rapporto gelido tra le parti. Al momento non c'è ancora un'apertura per il rinnovo, ma è stato un gesto molto apprezzato da parte del bomber quello del presidente del Napoli. Per nulla scontato.