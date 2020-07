Osimhen al Napoli, Il Mattino: "Tra mercoledì e giovedì l'ufficialità, siamo già allo scambio delle firme con il Lille"

Calcio mercato Napoli, importantissime novità di giornata. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino è a un passo dalla definizione la trattativa per portare Victor Osimhen alla S.s.c. Napoli:

"L’ultimo sforzo di De Laurentiis è arrivato: ha alzato la commissione per Willian D’Avila e a questo punto sembra davvero che la fumata bianca per Osimhen stia per arrivare. Fissiamo una data: tra mercoledì e giovedì possibile che arrivi l’annuncio. Al di là di qualche scortesia di troppo da parte dell’entourage del nigeriano, c’è sempre stato Gattuso dietro questa operazione. Ringhio è convinto che Victor sia l’attaccante che farà fare il salto di qualità al Napoli: ha insistito per il suo ingaggio, ha gestito i rapporti per tutto il lockdown, ha favorito la ricucitura dello strappo nei giorni in cui, il ragazzo ha avuto dei dubbi. E lo ha fatto nella maniera più classica: ovvero chiamandolo. Il Lille ieri ha iniziato a inviare la documentazione al Napoli: siamo già allo scambio delle firme. Nell’affare non rientra Ounas ma a sorpresa è spuntato Karnezis".