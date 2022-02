Spalletti lavora duro con Osimhen, seduta video e dvd personalizzati per mostrargli alcuni movimenti contro difese chiuse: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è tornato al gol contro il Venezia, sbloccando una situazione che stava diventanto complicata per il Napoli. Il suo colpo di testa ha rappresentato una vera liberazione dopo l'infortunio che lo ha tenuto tanto tempo ai box. Luciano Spalletti, come riporta Il Mattino, ha ritrovato il suo centravanti ma non è contento, infatti lavora duramente con l'ex Lille per affinare alcuni movimenti in campo:

Osimhen

Osimhen, lavoro personalizzato da Spalletti