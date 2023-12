Osimhen, l'agente: "Mai voluto portarlo via, eravamo proiettati a firmare dall’estate. Smentisco una diceria"

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dopo il rinnovo del suo assistito con il Napoli fino al 2026. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

A quanto ammonta la clausola?

«Il contratto è riservato».

C’è un pensiero diffuso tra i tifosi: un rinnovo stile Cavani. Cioè: il timore è che Osi sarà ceduto a fine anno.

«Victor sta bene a Napoli e vuole portarlo più in alto possibile. Lo ha sempre detto e dimostrato in campo. Abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo nella storia del calcio italiano. Godiamocelo. E dimostra che certe narrazioni erano sbagliate. Sentivo dire che avrei preferito non rinnovare per portarlo via subito. Il solito giochino della colpa del procuratore: non era vero. Io rappresento Victor e punto al meglio per lui, con lui: eravamo entrambi proiettati al rinnovo sin dall’estate».

Cosa accadrà in estate?

«Guardi, la scorsa estate sono arrivate tante offerte, anche monstre, ma De Laurentiis voleva tenere Victor e noi ci siamo messi a disposizione. Se ci fosse stata la voglia di andare via, lo avremmo detto. E invece abbiamo lavorato, e tanto, solo al rinnovo. E la prossima estate sarà uguale: parleremo con De Laurentiis e vedremo insieme cosa fare»