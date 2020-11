Osimhen ko, Repubblica: non è ancora al meglio dopo la lussazione alla spalla, difficilmente ce la farà contro la Roma

Ultime notizie Napoli - Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, è pronto a riprendersi la maglia da titolare domani in Europa League con il Rijeka. Ma per uno Zielinski che c'è, c'è un Osimhen ancora fermo. Ne parla Repubblica:

"Zielinski agirà in posizione avanzata, un’idea che Gattuso vuole verificare con grande attenzione. Lui e Mertens, il piano è questo. Gattuso sarà costretto quasi certamente a fare meno per la terza partita di Victor Osimhen: il numero 9 ha svolto anche ieri soltanto terapie e palestra. Non è ancora al meglio dopo la lussazione alla spalla e difficilmente ce la farà contro la Roma"