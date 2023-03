Osimhen: "Ho la testa dura, altrimenti avrei smesso! Ho deciso io di venire a Napoli, ora voglio fare ancora meglio per questa gente"

Notizie Napoli calcio - Osimhen ha sempre dimostrato di avere le idee chiare per ambizione e voglia di vincere. Il centravanti del Napoli ha il carattere da leader, come sta dimostrando in questa incredibile stagione.

Osimhen ha parlato anche del suo trascorso che lo ha poi portato ad approdare a Napoli. Ecco le sue parole rilasciate al Corriere della Sera:

Se mi sento forte? Certo la testa è dura! Se non l’avessi avuta così e non fossi stato convinto avrei smesso. Qualcuno in passato diceva che non avrei mai fatto fortuna nel calcio. E, invece, eccomi qui a dimostrare con i fatti che si può. Se si vuole si può. Nessuno ha mai scelto per me, anche a Napoli sono venuto perché io ho deciso così".

Sulla sua carriera calcistica e non: "Sì effettivamente me ne sono capitate un po’, ma non mi sono curato troppo delle persone e di quello che hanno detto anche prima che arrivassi. Forse ogni cosa negativa è servita come stimolo in più. Sono credente e Dio mi ha messo alla prova. Nei momenti di difficoltà, il club mi ha sempre supportato. Oggi sono felice ma non soddisfatto. Si può fare di più. Per Napoli e la sua gente".