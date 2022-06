"Osimhen incedibile fino al 2023", Repubblica: Victor resta un altro anno a Napoli per il Decreto Crescita

Calciomercato Napoli - "Osimhen incedibile fino al 2023". L'edizione odierna di Repubblica svela perchè De Laurentiis ha deciso di congelare tutte le offerte per Osimhen. Alla base della sua decisione ci sono motivi economici e soprattutto fiscali dovuti al Decreto Crescita.

Ecco cosa scrive Repubblica:

"Alle porte c’è anche la partecipazione degli azzurri alla Champions League e l’esplosione di “VO9” contro i top club consentirebbe a De Laurentiis di scatenare davvero un’asta da sballo intorno al suo giocatore, già valutato - quasi a scatola chiusa - dal presidente cento milioni. E in più c’è il comprensibile pressing di Luciano Spalletti. Ma De Laurentiis ha anche altri due buoni motivi - squisitamente economici - per congelare la cessione di Osimhen. Il costo del suo cartellino è stato infatti ammortizzato a bilancio dopo due stagioni del 70 per 100, percentuale che salirà invece al 90 per 100 nel 2023. Il centravanti deve inoltre rimanere in Italia almeno fino al 31 dicembre di quest’anno per beneficiare degli sgravi fiscali del decreto crescita: quasi 10 milioni, tasse che il Napoli dovrà al contrario restituire da contratto allo Stato se il giocatore (prima del termine di due anni previsto dalla legge) sarà venduto all’estero. Ecco perché di fatto il campioncino azzurro è almeno per i prossimi 6 mesi virtualmente fuori dal mercato"