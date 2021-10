Osimhen in quota...NBA, CorSport: l’atletismo induce ad invocare LeBron James o «Air» Michael Jordan

Napoli Calcio - Sembra folle perdersi dietro ad inopportuno accostamento tra Victor Osimhen e Cristiano Ronaldo eppure c’è una foto che consente di spingersi oltre le apparenze, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“La differenza è racchiusa in un paio di pollici, nella solennità d’un gesto tecnico che si trasforma in capolavoro atletico, in quell’atletismo che sa di NBA, induce ad invocare LeBron James o «Air» Michael Jordan. Osimhen è arrivato a 2 metri e 52 centimetri, per dimostrare le prodezze d’un fenomeno ormai paranormale; Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria s’inerpicò sino a 2 metri e 56”