Osimhen in Coppa d’Africa, quando torna? C'è una ipotesi peggiore, Mazzarri gli ha mandato un messaggio

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen festeggia oggi il suo 25° compleanno in Nigeria, ieri ha lasciato Napoli dopo un permesso concesso dalla società. Ne parla il Corriere della Sera.

La Nazionale nigeriana debutterà il 14 gennaio in Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale:

“Il Napoli dovrà seguire il percorso della Nigeria per capire quando potrà ritrovare Osimhen. Se dovesse arrivare in finale, il Napoli lo riabbraccerà a metà febbraio. In questo caso Victor salterebbe 6 partite di campionato oltre alla Final Four di Supercoppa Italiana in programma dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita.

Mazzarri ha scelto più la terapia della carota che del bastone e ha mandato un messaggio di stima proprio ad Osimhen in volo verso Lagos”