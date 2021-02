Osimhen, il ritorno in campo sarà graduale: Gattuso non può rischiare altri passi falsi

Napoli Calcio - Sta crescendo Osimhen ma ancora non è al massimo della condizione, ha giocato nel secondo tempo contro il Verona al Bentegodi e nel match di coppa Italia con lo Spezia e si è visto che ha ancora bisogno per tornare al top del suo livello. Stasera andrà in panchina, al massimo potrebbe giocare uno spezzone finale e ciò dipenderà dal tipo di partita che si svilupperà contro l'Atalanta: il ritorno in campo sarà graduale prima che Gattuso possa rilanciarlo dal primo minuto. Valutazioni che il tecnico calabrese farà nelle prossime partite, sicuramente Osimhen appena tornerà ai suoi livelli potrà rappresentare un valore aggiunto per il reparto offensivo del Napoli in questi ultimi quattro mesi. E sarà ovviamente importantissimo anche il recupero di Mertens. Lo riporta Il Mattino.

