Osimhen ha fatto un gesto nei confronti del Napoli (e ha mandato una frecciata a Garcia)

Ultime notizie Napoli - «Questa è la mentalità». Lo dice lui, la stella polare del Napoli: Victor Osimhen. Ne parla Il Mattino.

Una frecciata all'ormai innominabile che sedeva su quella panchina su cui adesso, invece, c'è Mazzarri:

“Un post che vale cento parole, quello del nigeriano. Altra notizia, ha messo da parte quello strano risentimento contro il Napoli che lo ha spinto, per due mesi, a non avere più una maglia color azzurro su Instagram dopo l'ironia (poco gradita) post-Bologna. Ma non importa: a poche ore dal Bernabeu, Osimhen c'è.

Con Garcia spesso è stato un pallido clone di se stesso: le gambette non frullavano più, la corsa disordinata e incostante, il cervello brasato dopo un anno di pressioni. Poi la rottura con la società dopo il rinnovo che non c'è e per colpa di quei TikTok che non ha mandato giù.

È arrivato Mazzarri e tutto è passato in secondo piano. Non è ancora al top della condizione, ma dopo i 35 minuti di Bergamo ovvio che sia pronto a rischiare. Lui per primo. E Mazzarri lo farà fare”