Osimhen, Elmas e Ospina arriveranno soltanto oggi, a 24 ore da Napoli-Juventus: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen, Eljif Elmas e David Ospina arriveranno a Napoli soltanto oggi, a 24 ore da Napoli-Juventus come racconta il Corriere dello Sport.

"Osi e il centrocampista sono in Italia da ieri, hanno trascorso la notte a Roma e dopo pranzo, dopo aver sbrigato l'iter utile a ottenere il visto per andare giovedì in Inghilterra insieme con Rrahmani, si presenteranno al centro sportivo di Castel Volturno giusto in tempo per la rifinitura.

Diversa è la questione del colombiano: in nottata è saltato su un charter in direzione Parigi. Il volo atterrerà nel pomeriggio in Francia, e poi da lì Ospina partirà direttamente per Napoli".