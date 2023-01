Osimhen e Simeone top, Gazzetta: ma chi ce l'ha due punte così in Italia? Bel gesto di Victor al gol di Cholito

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport elogia il coraggio di Luciano Spalletti che ad un certo punto della gara ha tolto un certo Victor Osimhen per mettere in campo Giovanni Simeone. In tanti hanno storto il naso perchè un Victor in queste condizioni difficilmente se ne può fare a meno ma il Cholito ha risolto la partita con un gol che ha mandato in delirio il Maradona.

Napoli Roma 2-1

La Gazzetta dello Sport, oltre a fare gli elogi a Spalletti, scrive sulla qualità dei due attaccanti che il Napoli ha: