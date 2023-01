Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive su Osimhen e la scaramanzia legata alla maschera:

"I carichi di lavoro fatti durante il ritiro di dicembre in Turchia sono stati smaltiti e con la goleada sulla Juve gli azzurri hanno gettato via definitivamente la maschera, come fa ogni volta che segna Osimhen, che ormai continua a indossare la protezione al volto solo per scaramanzia".