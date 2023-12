Osimhen e Kvaratskhelia sfidano la coppia Lautaro-Thuram: numeri a confronto

Notizie Napoli calcio. Domenica sera allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Inter, sfida cruciale per la squadra di Mazzarri nel tentativo di accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

Tanti gli incroci che vedremo in questo Napoli-Inter, tra tutti quello tra i quattro giocatori cardine dei rispettivi attacchi: da una parte Osimhen e Kvaratskhelia, dominatori della scorsa stagione, dall'altra il tandem Lautaro-Thuram che al momento sta facendo la differenza in Serie A. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

Prova a prendermi: lo può dire Lautaro a Osimhen, dall’alto dei 13 gol realizzati finora in altrettante partite di campionato (con un rigore); 15 contando anche la Champions. Media semplicissima in Serie A: una rete a partita (anche se a Salerno fece poker); e una ogni 82,6 minuti. Victor, invece, ha segnato 6 gol in 9 partite (con 2 rigori), tutti in campionato: le sue medie sono 0,66 e 107,8. E ancora, giusto per dare i numeri: il Toro è il centravanti che ha collezionato più tiri in porta (19 come Berardi; 12 quelli di Osi) e tra l’altro dal suo partner Thuram sta raccogliendo un po’ quello che Osimhen raccoglieva una stagione fa da Kvara. Gli assist: 4 quelli offerti da Marcus contro l’unico di Khvicha al gemello (a Lecce). Per la cronaca: Lautaro-Thuram, con 17 gol, è la migliore coppia d’attacco del campionato.