Osimhen e Anguissa in coppa d'Africa, il Napoli chiede prima uno sforzo Champions: tre gare per il quarto posto

Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa cercano di spingere il Napoli più in alto possibile prima di immergersi con Nigeria e Camerun in Coppa d’Africa, nel prossimo gennaio in Costa D’Avorio. Prima di calarsi nello spirito patriottico c’è dunque da battere oggi il Cagliari, poi qualificarsi ai quarti di Coppa Italia superando martedì il Frosinone, dunque la Roma prenatalizia all’Olimpico e il Monza a chiusura del favoloso 2023 per lasciare il Napoli almeno nelle prime quattro posizioni che valgono la Champions.

Victor Osimhen

Anguissa e Osimhen in coppa d'Africa

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Osimhen ha ritrovato in Champions il gol dopo due mesi, e ora cerca continuità: è andato a segno in tutte le sue tre sfide contro i sardi. Victor ha fatto meglio sono contro la Samp segnando nelle sue prime quattro gare contro i blucerchiati.

Anguissa ha subito creato un buon feeling con Mazzarri, che lo ha anche ringraziato pubblicamente. Dopo il gol in casa del Real Madrid ha affrontato un momento particolare. Nel senso che sul camerunese cadono parecchie responsabilità di una fase difensiva ancora da registrare. Da lui ci si aspetta di più in fase di copertura ed è consapevole delle difficoltà trovate dopo l’addio di Spalletti, ma il suo essere leader silenzioso aiuta molto lo spogliatoio.

