Osimhen cuore d'oro, evento benefico per i suoi connazionali: ecco cosa farà

Notizie Napoli calcio. Osimhen è ai box per un infortunio muscolare ed è in attesa di conoscere il proprio futuro calcistico: difficile la permanenza a Napoli con un ingaggio così oneroso, restano in piedi la pista PSG, la Premier League e le sirene arabe.

Intanto Osimhen si conferma come sempre molto attivo in ambito benefico. Ecco quanto svelato dal Corriere dello Sport:

Sabato sarà di scena ad Abuja, sempre in Nigeria, insieme con un po’ di illustri colleghi al fianco della Fondazione Attom: in programma c’è la “Charity Champions Cup 2024”, una manifestazione benefica che punta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie degli occhi. Tra l’altro, durante l’evento oltre diecimila pazienti nigeriani potranno ottenere gratuitamente visite e consulti oculistici da uno staff di specialisti. Nutrita la schiera dei calciatori e degli ex calciatori africani invitati e attesi all’evento: tra questi anche Balotelli, Drogba, Okocha, Evra, Ndidi, Iheanacho, Okoye e tanti altri. Osimhen giocherà in casa e sarà l’ospite più atteso da tutti i tifosi nigeriani.