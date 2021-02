Osimhen-Covid B.1.525, CorSport: è tranquillo, non dev’essersi accorto delle discussioni e delle smentite

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio a Victor Osimhen. Il quotidiano racconta di un calciatore estremamente tranquillo, forse perché non ha letto il tam tam mediatico dopo la notizia rilanciata dai colleghi del Napolista secondo cui l'attaccante sarebbe stato il paziente zero del Covid B.1.525: "Victor Osimhen sta bene e lotta assieme agli altri, si ritrova centravanti titolare di nuovo e con qualche minuto in più nelle gambe, ha vissuto la sua giornata al centro della scena mediatica per essere stato ritenuto - da “il Napolista” - il paziente di riferimento attraverso il quale il “Pascale” ha potuto isolare la variante Covid B.1.525, non dev’essersi accorto delle discussioni e delle smentite sorte intorno ad una questione non secondaria, ed a Granada diventa la stella da seguire: alle sue spalle, c’è la precarietà per le assenze ma comunque una struttura adeguata e di spessore, e al centravanti nigeriano è venuta forte la tentazione di trovare il suo primo gol europeo e di smetterla di digiunare, dopo centodue giorni, che sembrano e sono un’eternità".