Osimhen corre verso il recupero, definito il programma: Victor e Garcia hanno un obiettivo

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen ha ripreso la propria marcia verso il ritorno in campo. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Prosegue il programma di recupero con l’obiettivo di ritrovarlo contro l’Atalanta a Bergamo, il 25 novembre, dopo la sosta:

“Rientrato dalla Nigeria, ieri ha svolto terapie e lavoro in palestra a Castel Volturno, domenica vivrà ancora una volta da spettatore la sfida contro l’Empoli e poi approfitterà della nuova sosta per continuare con la riabilitazione.

Garcia vuole riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato, dall’Atalanta in poi. L’obiettivo di Osimhen è farsi trovare pronto già per la gara di Bergamo”