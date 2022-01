Osimhen corre per una maglia con la Salernitana, Spalletti dovrà valutare due cose

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen ha una forte motivazione in più per bruciare le tappe, dopo la sua dolorosa rinuncia alla ribalta internazionale della Coppa d’Africa. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

“Per il bomber non è stato facile rispondere con un no alla chiamata della sua Nazionale e i due mesi passati dall’infortunio gli sono sembrati un’eternità: ha capito che si sarebbe esposto a troppi rischi, partecipando alla Coppa d’Africa. Ma allo stesso tempo morde il freno per ritornare subito protagonista con il Napoli, dopo i 9 gol messi a segno tra campionato ed Europa League nella prima fase della stagione.

Per il centravanti è arrivato il momento di voltare pagina, se sarà possibile scendendo in campo dal 1’. L’ultima parola spetterà ovviamente a Spalletti, che dovrà mettere sul piatto della bilancia la voglia matta del suo numero 9 e la necessità di non correre rischi”