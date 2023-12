Osimhen in Coppa d'Africa: quando parte e quante partite del Napoli salta

Ultime news SSC Napoli - Victor Osimhen si prepara al rush finale col Napoli. Le prossime tre partite, Frosinone e in Coppa Italia, Roma e Monza in campionato, saranno le ultime prima della Coppa d’Africa. Il giorno dopo la gara coi brianzoli, in calendario il 29 dicembre, il bomber azzurro partirà per Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove il giorno di Capodanno è fissato il raduno della Nigeria del ct Josè Peseiro.

Osimhen in Coppa d'Africa: quando parte e quali partite salta

Ma quando parte Osimhen e quali partite salta?

Svelata la partenza di Victor Osimhen per la preparazione alla Coppa d'Africa: il 31 dicembre dovrà rispondere alla convocazione in ritiro del CT della Nigeria. Salterà quindi sicuramente:

Torino-Napoli del 7 gennaio

del 7 gennaio Napoli-Salernitana del weekend del 14 gennaio

del weekend del 14 gennaio Napoli-Fiorentina semifinale di Supercoppa Italiana del 18 gennaio

semifinale di Supercoppa Italiana del 18 gennaio Eventuale finale di Supercoppa Italiana del 22 gennaio

Da capire poi, con la fase a gironi che finisce per la Nigeria il 22 gennaio, se la sua nazionale (presumibilmente sì) andrà agli ottavi oppure no. Difficile quindi vederlo in Lazio-Napoli del weekend del 28 gennaio, ma le gare certe da saltare sono le precedenti.

Victor Osimhen

Dal 2 gennaio prossimo, le Super Aquile inizieranno la preparazione per il torneo, previsto in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’ 11 febbraio 2024. Ne parla Cronache di Napoli.

"La Nigeria, che punta a conquistare il quarto titolo africano dopo aver vinto nel 1980, 1994 e 2013, debutterà il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale allo stadio olimpico Alassane Ouattara, nel quartiere Ebimpé, a 20 km a nord di Abidjan. Tra gli altri avversari delle Super Aquile nel Gruppo A i padroni di casa della Costa d’Avorio (18 gennaio) e la Guinea-Bissau (22 gennaio). Peseiro ha presentato una lista provvisoria di 33 uomini ed ha tempo sino al 3 gennaio per comunicare i 23 definitivi della rosa, che saranno scelti attraverso una ulteriore scrematura da 27 giocatori. Osimhen è stato definito da Peseiro “un gran lavoratore, un leader senza fascia, una persona instancabile. Sono sicuro che diventerà il prossimo capitano della Nigeria”, anticipando così la decisione di nominare l’attaccante del Napoli capitano di una squadra che sarà ringiovanita. Tra i volti nuovi delle Super Aquile l’attaccante del Montpellier, Jerome Akor, il portiere del Chippa United, Stanley Nwabali, il centrocampista dell’Anversa Alhassan Yusuf, Chuba Akpom dell’Ajax e un giocatore del miglior club tunisino, l’Esperance, Onuche Ogbelu. I giocatori dovrebbero iniziare ad arrivare al campo il 1 gennaio anche se per i giocatori di Serie A o Premier, che scendono in campo nelle feste, dunque anche Osimhen, ci sarà tempo sino al 2 gennaio per raggiungere il ritiro di Abu Dhabi. Negli Emirati Arabi Uniti la Nigeria giocherà un torneo di preparazione contro la Nazionale di casa, la Repubblica Democratica del Congo e il Burkina Faso. Il Napoli dunque deve anche accelerare la questione rinnovo, in maniera da ‘blindare’ Osimhen prima della sua partenza"