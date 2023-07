Osimhen convinto da amici, parenti e intermediari: l'offerta del Napoli è più bassa

Napoli - Il Napoli fa un'offerta ad Osimhen per il rinnovo e ora arrivano notizie riguardo come può andare a finire. Perché al momento c'è stallo, con i familiari e amici di Osi che l'hanno convinto a non accettare il rinnovo del Napoli per il momento. Sono tutti convinti che può guadagnere di più. Per Osimhen l'appuntamento è a Castel di Sangro. Ma è ormai chiaro che è lui quello da convincere, è il nigeriano.